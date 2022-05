Erste Kriegsverletzte in Schleswig-Holstein behandelt

Die ersten zehn Kriegsverletzten aus der Ukraine sind in schleswig-holsteinischen Kliniken aufgenommen worden. Sie waren am Donnerstag mit einem Flug der Bundeswehr in Hamburg angekommen. Ein Teil von ihnen werde im Universit├Ątsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und L├╝beck behandelt, wie das UKSH am Freitag mitteilte. Drei Verletzte mit schweren Minen-, Schrapnell- und Schussverwundungen seien in die Klinik f├╝r Orthop├Ądie und Unfallchirurgie und die Klinik f├╝r Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Campus Kiel gekommen, zwei weitere Patienten in die Klinik f├╝r Orthop├Ądie und Unfallchirurgie am Campus L├╝beck.