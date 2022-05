SC Magdeburg kann zweite Meisterschaft nach 2001 klarmachen

Der SC Magdeburg steht vor dem zweiten Meistertitel in der Handball-Bundesliga nach 2001. Dafür muss der souveräne Tabellenführer aus Sachsen-Anhalt am Sonntag (16.05/Sky) beim HSV Hamburg gewinnen. Zuvor darf aber Verfolger THW Kiel im 106. Nord-Derby bei der SG Flensburg-Handewitt (14.00 Uhr/Sky) nicht erfolgreich sein. Bereits ein Unentschieden zwischen der beiden Nord-Rivalen würde Magddburg bei einem eigenen Erfolg vor den letzten drei Spieltagen zum Meister machen. "Wir freuen uns auf das, was kommt. Da habe ich echt Bock drauf", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert mit Blick auf die mögliche Titel-Krönung.