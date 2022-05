Auto stürzt in Kiel von Bahnsteig auf Gleis

Auto st├╝rzt in Kiel von Bahnsteig auf Gleis

An einem Kieler Bahnhof ist ein Auto ├╝ber den Bahnsteig ins Gleisbett gest├╝rzt. Ein einfahrender Zug habe in der Nacht zum Freitag gerade noch rechtzeitig bremsen k├Ânnen und so einen Zusammensto├č verhindern k├Ânnen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.