Hamburg bleibt Spitzenreiter bei den Einkommensmillionären

Die Hansestadt Hamburg bleibt im bundesweiten Vergleich das Bundesland mit den meisten Einkommensmillion├Ąren. Im Jahr 2018 hatten dort bezogen auf die Gesamtzahl der Steuerpflichtigen 12 von 10.000 unbeschr├Ąnkt Einkommensteuerpflichtigen Jahreseink├╝nfte jenseits der Millionengrenze, wie das Statistikamt Nord und das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag auf Basis neuester Daten mitteilte. In absoluten Zahlen waren es 1247 Einkommensmillion├Ąre, 51 mehr als 2017. Deren Zahl sei damit seit 2013 zum sechsten Mal in Folge gestiegen, berichtete die Statistiker in der Hansestadt.