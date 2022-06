9-Euro-Ticket startet auch im Norden

Seit Mitternacht gilt auch im Norden das 9-Euro-Ticket im ├Âffentlichen Nahverkehr. Allein in Schleswig-Holstein wurden im Vorverkauf ├╝ber die Nah.SH-App, Automaten oder Verkaufsstellen bisher mehr als 70.000 Tickets verkauft, wie der Verkehrsverbund Nah.SH mitteilte. Wegen der erwarteten Nachfrage gibt es auf einigen Strecken Kapazit├Ątserweiterungen. So steht demnach beispielsweise auf der Marschbahn nach Sylt ein zus├Ątzlicher Doppelstockzug zur Verf├╝gung. An mehreren Bahnh├Âfen wie etwa in Kiel und L├╝beck werden an besonders nachfragestarken Tagen zus├Ątzliche Busse vorgehalten.