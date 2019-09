LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Viktoria Köln mit besonderer Aktion für Fahrradfahrer

18.09.2019, 09:53 Uhr

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Kölns Stürmerstar Anthony Modeste hat sich gestern Abend auf Instagram mit einer emotionalen Botschaft zu Wort gemeldet. Hintergrund ist der 65. Geburtstag seines Vaters Guy, der im Dezember letzten Jahres verstarb. "Während ich diese Zeilen schreibe, muss ich weinen, weil ich dich so schrecklich vermisse", heißt es da. "Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an dich denke."

Der KTHC Rot-Weiß bekommt eine neue Tennishalle. Sie wurde gestern aufgebaut und soll demnächst einsatzbereit sein. Ein Video des Aufbaus postete der Verein auf Instagram:

Klimaschutz ist aktuell ja ein großes Thema und Viktoria Köln hat sich für das Heimspiel am Wochenende gegen Eintracht Braunschweig etwas Besonderes einfallen lassen: Jeder, der mit dem Fahrrad zum Spiel kommt, kann davon profitieren. Aber seht selbst:

