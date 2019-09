Der Sport-Donnerstag im Live-Blog

Tobias Willers von Viktoria Köln für vier Spiele gesperrt

26.09.2019

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Tobias Willers vom Drittligisten Viktoria Köln für vier Spiele gesperrt. In der Partie gegen Eintracht Braunschweig (0:0) hatte der 32-Jährige am vergangenen Samstag seinen Gegenspieler Kevin Goden absichtlich mit dem angewinkelten rechten Ellenbogen im Gesicht getroffen. Die Szene abseits des Spielgeschehens war von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger nicht bemerkt worden.

Zwar lebt Lukas Podolski inzwischen in Japan, wo er für den Verein Vissel Kōbe als Stürmer spielt. Dennoch hält er an seinen Essgewohnheiten aus Deutschland fest. Denn auf Döner kann er offenbar nicht verzichten. "Ich habe schon als Kind Döner geliebt und gegessen", sagt Podolksi auf der Website seines Döner-Lokals, wovon am morgigen Freitag eine neue Filiale in Köln-Nippes eröffnen wird. Das angebliche Geheimnis des Döners von Lukas Podolski: frische Zutaten, die von hoher Qualität sind.

Torjäger Anthony Modeste will beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln bald wieder für Furore sorgen. "So langsam muss ich mal mein Torjäger-Kostüm anziehen", sagte der Franzose, der Köln vor zwei Jahren mit 25 Toren in die Europa League schoss, in dieser Saison aber erst einen Treffer erzielte. Was er noch zu sagen hat, lesen Sie hier.

Die Deutsche Fußball Liga hat am Donnerstag die Termine für die Bundesliga-Spieltage 14 bis 17 veröffentlicht. Für den 1. FC Köln steht am Sonntag, 8. Dezember, um 15.30 Uhr ein Spiel gegen 1. FC Union Berlin an. Weiter geht es mit dem 15 Spieltag für Köln am Samstag, 14. Dezember, wo sie um 15.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen spielen. Der 16. Spieltag ist für den FC dann am Mittwoch, 18. Dezember (20.30 Uhr). Nur zwei Tage später muss der 1. FC Köln erneut ran, diesmal gegen Werder Bremen (15.30 Uhr).

Es geht wieder raus für den 1. FC Köln. Am 3. November spielt der FC gegen Fortuna Düsseldorf in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Seit heute sind dafür Karten erhältlich. Pro Mitglied kann eine Karte gekauft werden. Einen Vorverkauf für Fanclubs und Dauerkarteninhaber wird es nicht geben.



Der Böller-Wurf beim Derby des 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (0:1) hat für den mutmaßlichen Täter Konsequenzen. Der offenbar der rechtsradikalen Szene Angehörende hatte in der Schlussphase des Derbys einen Knallkörper von der Kölner Südtribüne geworfen. Durch die lautstarke Detonation erlitten insgesamt 17 Personen Knalltraumata und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die zuständige Kommission der Geißböcke hat den 35-Jährigen bis 2022 mit einem bundesweit gültigen Stadionverbot belegt. Ihn erwarten zudem strafrechtliche Folgen wegen Körperverletzung sowie Regressforderungen seitens des FC und der Verletzten.

Beginnen möchten wir gleich mit einer positiven Fußballnachricht des gestrigen Abends. Der SC Fortuna Köln hat gegen Borussia Mönchengladbach II ein 2:0 verbuchen können. Mönchengladbach war ursprünglich der Favorit von Experten, doch die Kölner belehrten diese eines Besseren.

