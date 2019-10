LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Fabio Cannavaro hat im Streit um das angeblich ausstehende Honorar des FC für den Spielerberater Giacomo Petralito vor dem Landgericht Köln ausgesagt – und dabei offenbar den Berater gestützt, berichtet der "Express".



"Ich kenne Giacomo Petralito schon viele Jahre, Ich bin mir sicher, dass er eine wichtige Rolle gespielt hat, um den Transfer abzuschließen", soll Cannavaro unter anderem gesagt haben. Für den FC sind das keine guten Nachrichten – schließlich verlangt Petralito von den Kölnern wegen des Modeste-Transfers nach China zwei Millionen Euro.

Die Ansetzungen für die beiden letzten Regionalliga-Spiele von Fortuna Köln in diesem Jahr stehen fest. Zunächst geht es am 6. Dezember um 19.30 Uhr bei der kürzesten Auswärtsfahrt zur U21 des 1. FC Köln. Dann ist am 13. Dezember um 19.30 Uhr der SV Rödinghausen zu Gast im Südstadion. Das hat der Verein auf seiner Website mitgeteilt. Hoffen wir auf zwei Siege für die Fortuna!

