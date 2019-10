LIVEDer Sport-Tag im Blog

Alem Koljic fällt mehrere Wochen bei Fortuna Köln aus

07.10.2019, 16:55 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Nach dem 1:1 auf Schalke verabschiedeten sich sieben Spieler des 1. FC Köln zu ihren Nationalmannschaften. Florian Kainz und Louis Schaub gehen zusammen auf Reise. Welche Spieler noch unterwegs sind, verrät der 1. FC Köln auf seiner Webseite.

Fortuna Köln muss vorerst auf Alem Koljic verzichten. Der Abwehrspieler hat sich vergangenen Freitag im Training eine Knieverletzung zugezogen. Und zwar eine Innenbandläsion. Er wird voraussichtlich ein paar Wochen ausfallen. Wieder zurück ist jedoch Kenan Dünnwald-Turan. Nach seiner Außenbandruptur startet der langsam mit einem Aufbautraining.

Vor ein paar Tagen war ja für alle Studierenden in Köln Semesteranfang. Seitdem dürfte es wieder ein paar Neuankömmlinge in der Stadt geben, die vielleicht auf der Suche nach einem neuen Lieblingsfußballverein sind. Darum veranstaltet Fortuna Köln am 19. Oktober beim Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte einen "Studi-Tag" mit kostenlosen Tickets – und kostenlosem Bier. Schließlich ist der Geldbeutel bei Studierenden ja meistens nicht allzu üppig gefüllt. Alle Infos zu der Aktion gibt es auf der Website der Fortuna.

Und gleich noch eine traurige Nachricht: Die Kölner Leichtathletik-Legende Martin Lauer ist tot. Der einstige Europameister und Staffel-Olympiasieger von Rom 1960 ist im Alter von 82 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben, wie der Deutsche Leichtathletik-Verband gestern am Rande der WM in Doha/Katar mitteilte. Der einstige Vorzeigesportler des ASV Köln hinterlässt im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz seine Frau Christa, zwei Kinder und drei Enkelkinder.

Nach dem späten Ausgleich gegen Schalke 04 wartet auf den 1. FC Köln dank der Länderspielpause eine verhältnismäßig ruhige Woche. Um trotzdem halbwegs im Rhythmus zu bleiben, tritt der FC aber am Donnerstag zu einem Freundschaftsspiel an – gegen Viktoria Köln. Anstoß ist um 18 Uhr im Sportpark Höhenberg.

Hallo und herzlich willkommen! Wir halten Sie an dieser Stelle wieder zum Sportgeschehen in und um Köln auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.