Der Sport-Mittwoch im Blog

Alexander Wehrle würde für Kölns U21 Drittliga-Lizenz beantragen

09.10.2019, 19:00 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Die Freude über die neuen Übungsmöglichkeiten für die Jugendmannschaft der Kölner Haie ist groß. Denn mit den Eishockeyplatten könnten die Mannschafts-Mitglieder ihre Schusstechnik auch abseits des Eises trainieren, so der Verein auf Instagram.



Ende Oktober wird es ein Derby in Köln geben. Denn wie jetzt zwei Tage nach der Auslosung bekannt wurde, werden Fortuna Köln und der FC Pesch bereits am 30. Oktober gegeneinander antreten. Das teilte Fortuna auf seiner Website mit. Start ist um 19.30 Uhr. Spielort ist der Kunstratenplatz der Helmut-Kusserow-Sportanlage in Köln-Pesch. Das Spiel findet im Rahmen des Mittelrheinpokals statt.



Die Nachwuchs-Mannschaft des 1. FC Köln ist erfolgreich wie nie. Sie ist derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz in der Regionalliga West. Damit ist die Mannschaft deutlich erfolgreicher als in den vergangenen Saisons. Deswegen sagte Alexander Wehrle, Geschäftsführer, dem Geißbock: "Natürlich würden wir für die Dritte Liga eine Lizenz beantragen. Der Aufstieg ist zwar nicht unser Saisonziel, aber wir befinden uns in einem sportlichen Wettbewerb und wir könnten den Spielern ja nicht sagen: Verliert die letzten fünf Spiele, damit wir nicht aufsteigen." Doch bevor das der Fall ist, müsste die Mannschaft ihren Erfolg auch den Rest der Saison aufrechterhalten. Es bleibt also spannend bei der U21 in Köln.

Der Rugby Sport Verein ist einer von fünf Vereinen, der sich in diesem Jahr beim Charity Projekt vom Köln Marathon präsentiert. Der Erlös der Spendenmatte wird dann auf die fünf Vereine aufgeteilt und in Herzensprojekte investiert. Im Rahmen des Rugby United-Projekts möchten die Sportler den Jugendsport und die Integration von Flüchtlingskindern fördern.



Weil gerade Länderspielpause ist, ist der Kader des 1. FC Köln beim Training aktuell leicht dezimiert. Das nutzt der FC, um drei Spielern aus der U19 und zwei Spielern aus der U21 eine Chance zu geben, sich zu zeigen.



Die #effzeh-Profis am Dienstag in die neue Trainingswoche gestartet. Fünf Nachwuchsspieler verstärkten das Team in den... Gepostet von 1. FC Köln am Dienstag, 8. Oktober 2019

