RSV ist Teil des Charity Projekts bei Köln Marathon

09.10.2019, 09:48 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der Rugby Sport Verein ist einer von fünf Vereinen, der sich in diesem Jahr beim Charity Projekt vom Köln Marathon präsentiert. Der Erlös der Spendenmatte wird dann auf die fünf Vereine aufgeteilt und in Herzensprojekte investiert. Im Rahmen des Rugby United-Projekts möchten die Sportler den Jugendsport und die Integration von Flüchtlingskindern fördern.



Weil gerade Länderspielpause ist, ist der Kader des 1. FC Köln beim Training aktuell leicht dezimiert. Das nutzt der FC, um drei Spielern aus der U19 und zwei Spielern aus der U21 eine Chance zu geben, sich zu zeigen.



Die #effzeh-Profis am Dienstag in die neue Trainingswoche gestartet. Fünf Nachwuchsspieler verstärkten das Team in den... Gepostet von 1. FC Köln am Dienstag, 8. Oktober 2019

