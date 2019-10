LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

FC-Coach Beierlorzer verteidigt Timo Horn nach Mainz-Patzer

28.10.2019, 18:23 Uhr | t-online.de , tme

Musste er beim Spiel gegen Mainz noch zu Hause in Köln bleiben, so darf FC-Spieler Vincent Koziello beim morgigen DFB-Spiel gegen Saarbrücken mit. Er stieg am Montagnachmittag in den Mannschaftsbus und ist im Kader mit dabei. Auch Ismail Jakobs ist neu mit dabei, dafür nicht mehr Niklas Hauptmann und Florian Kainz.



Die 1. Herren des 1. FC Köln Handball haben mit dem Kölner Telekommunikationsunternehmen "tkbc" einen neuen Sponsor auf ihren Trikots. Das berichtet der Verein auf Instagram.



Zum DFB-Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken reisen laut Vereinsangeben rund 1.000 Fans mit. Was es dabei zu beachten gibt, das hat der Verein auf seiner Homepage bekannt gegeben.



Erst am Wochenende hatten sich Verantwortliche beim 1. FC Köln darüber aufgeregt, dass der Schiedsrichter ein Handspiel bei der Partie gegen Mainz nicht wertete und dem FC keinen Elfmeter gewährte. Wie der "Express" nun berichtet, pfeift die DFB-Partie gegen Saarbrücken am Dienstag wieder ein Schiedsrichter, den der FC anscheinend kritisch sieht. Denn vor zwei Jahren gab Martin Petersen bei einem Spiel gegen Eintracht Frankfurt den Frankfurtern einen nach FC-Sicht ungerechtfertigten Elfmeter, der zu einem 0:1 führte.



Wegen einer Rangelei nach dem Spiel gegen den Wuppertaler SV hat Firat Tuncer die rote Karte erhalten. Jetzt hat der WDFV das Strafmaß festgelegt: Tuncer ist für zwei Spiele gesperrt. Er verpasst damit das Pokalspiel gegen den FC Pesch am Mittwoch.

Nach dem Patzer von Timo Horn und der Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 am Freitag musste sich der FC-Torkeeper einiges an Kritik anhören. Doch er hat prominente Unterstützung, denn sein Trainer, Achim Beierlorzer, stärkte dem Torhüter demonstrativ den Rücken. Denn vor dem morgigen Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal überlegte Beierlorzer im "kicker", ob er seine Fußballer rotieren lassen sollte. Ausgenommen davon ist aber offenbar Timo Horn. Denn Beierlorzer sagte: "Es gibt keine Torwartdiskussion." Und weiter: "Timo nimmt die Situation an. Wir haben einen tollen Torhüter, der mit der Kritik jetzt leben muss."

Heute feiert der Mittelfeldspieler Vincent Koziello vom 1. FC Köln seinen 24. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute und einen sportlichen Tag!

