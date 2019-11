LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln vor Spiel gegen TSG Hoffenheim unter Zugzwang

08.11.2019, 10:54 Uhr | t-online.de , tme

Der Kölner Trainer Achim Beierlorzer: Der 1. FC Köln will gegen Hoffenheim unbedingt gewinnen. (Quelle: Roland Weihrauch/Archivbild/dpa)

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Auch für Viktoria Köln geht es heute um einiges. Sie spielen gegen den FC Carl Zeiss Jena. Um seine Fans auf die Partie vorzubereiten, hat Viktoria einige Infos über den Gegner auf Facebook zusammengestellt.



Hier kriegt ihr nochmal ein paar kurze Infos zum heutigen Gegner dem FC Carl Zeiss Jena: 🧐⚽️🙌 #Vussball #VIKFCC Gepostet von FC Viktoria Köln 1904 e.V. am Freitag, 8. November 2019

Heute ist es soweit! Ein entscheidendes Spiel steht für den 1. FC Köln an. Denn im heutigen Freitagspiel gegen TSG 1899 Hoffenheim strebt der FC die sportliche Wende an. Beim Tabellenletzten steht nach sieben Niederlagen in den ersten zehn Saisonspielen und dem Pokal-Aus Trainer Achim Beierlorzer unter Druck.



Dem 51-Jährigen könnte im Falle einer erneuten Pleite die Entlassung drohen. Besser sieht es beim Gegner aus. Die TSG Hoffenheim feierte zuletzt vier Siege. Ein weiterer Erfolg würde die Einstellung des Vereinsrekordes bedeuteten.

Hallo und willkommen zurück! Auch heute halten wir Sie in unserem Sport-Live-Blog wieder über alles auf dem Laufenden, was Sie zum Kölner Lokalsport wissen müssen. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.