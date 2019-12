LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

FC läuft im Derby gegen Bayer in Sondertrikots auf

13.12.2019, 12:49 Uhr | t-online.de

"Leidenschaft, Wille und Einsatz", fordert der Trainer des 1. FC Köln von seiner Mannschaft. Das dürfte bei dem kommenden Spiel gegen den starken Gegner Bayer Leverkusen durchaus schwierig werden.

Nachdem das letzte Spiel der Kölner Haie aufgrund eines medizinischen Vorfalls vorzeitig abgebrochen wurde, ist nun wieder Konzentration angesagt. Denn heute ist Spieltag. Es geht für die Haie in Augsburg um drei Punkte und somit für Cheftrainer Mike Stewart erstmals an alter Wirkungsstätte gegen sein altes Team.

Am Samstag laufen die Spieler des 1. FC Köln mit etwas anderen Trikots auf den Platz. Die Fläche auf der Brust ist im Heimspiel gegen Leverkusen für die "Tafel Deutschland" reserviert.

"Wir wollen mit dem Aktionsspieltag nicht nur ein Bewusstsein für das Thema schaffen und Aufmerksamkeit erzeugen, sondern wir wollen auch alle einladen, Lebensmittel nicht mehr zu verschwenden, sondern zu sammeln und bei der Tafel abzugeben. Wenn wir mal ehrlich sind: Uns allen geht es verdammt gut. Wir stehen auf der Sonnenseite des Lebens", sagt Alexander Wehrle (44) über die Aktion.

