Nachwuchs vom 1. FC Köln auf Erfolgskurs

17.12.2019, 18:00 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Das schreibt der 1. FC Köln auf seinem Twitter-Account. Gemeint ist, dass der Verein das letzte Mal einen Elfmeter beim Spiel im Februar 2018 gegen Eintracht Frankfurt bekam. Offenbar hofft der FC, dass sich das beim morgigen Spiel gegen Eintracht wiederholen könnte.



Seit 27 Bundesliga-Spielen wartet der #effzeh auf einen Elfmeter. Kein anderer Bundesligist wartet länger. Den bislang letzten Elfmeter bekam der FC am 10.2.2018 bei: Eintracht Frankfurt. Hier kommt die Statistikvorschau zu #SGEKOE 👇https://t.co/NPUSoQCctn — 1. FC Köln (@fckoeln) December 17, 2019

Am Mittwoch spielt der 1. FC Köln in Frankfurt gegen Eintracht Frankfurt. Wer als Fan mitreisen möchte, für den hat der Verein die wichtigsten Infos auf seiner Homepage zusammengefasst.



Trainer Thorsten Fink möchte Lukas Podolski unbedingt in Japan halten. "Lukas ist ein geiler Kicker, der den Unterschied machen kann, und ein absoluter Leader. Ich weiß, was ich an ihm habe, deswegen kämpfe ich um ihn", sagte der 52-Jährige. Es wird aber mit einem Weggang des Kölners gerechnet.

Der Kicker des 1. FC Köln wird heute 30 Jahre alt. Der Verein wünscht ihm via Twitter "Alles Gute". Dem schließen wir uns gerne an.



Neuer Verein für Sascha Glass. Zum Anfang nächsten Jahres kommt er nach Köln und wird dort die Frauenfußball-Mannschaft des 1. FC Köln trainieren. Der 47-jährige, der in den vergangenen zweieinhalb Jahren den Liga-Rivalen SC Sand trainierte, unterschrieb einen Vertrag bis 2022 beim 1. FC Köln. "Ich freue mich riesig auf diese fußballverrückte Stadt", erklärte er. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Nach dem dringend benötigten Sieg gegen Bayer Leverkusen feiert der 1. FC Köln immer noch seine Leistung. Besonders von einem Spieler ist Trainer Markus Gisdol offenbar angetan. "Unser Kapitän hat eine sensationell gute Leistung auf den Platz gebracht. Das war Nationalmannschaftsniveau", verkündete Gisdol auf Instagram.

Die Nachwuchsspieler vom 1. FC Köln sorgen derzeit für Aufregung. Und das im positiven Sinne. Florian Wirtz beispielweise schoss nach nur fünf Sekunden Spielzeit ein absolutes Blitztor – schneller, als die schnellsten Tore der 1. Bundesliga. Dazu kommt Jan Thielmann, der mit nur 17 Jahren in der Bundesliga debütierte. Noah Katterbach (18) und Ismail Jakobs (20) spielen regelmäßig.

