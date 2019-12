LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln feiert Bundesliga-Neuling Thielmann

16.12.2019, 09:37 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Gegen KFC Uerdingen prallte Steffen Lang unglücklich mit David Kinsombi zusammen. Er musste mit einer Liege vom Platz getragen werden. Nun verkündet Viktoria Köln die Diagnose: Der 26-Jährige erlitt einen Nasen, Augenunterboden und Jochbein-Bruch! Er wird wohl für einige Zeit fehlen.

🤕Steffen Lang wird der #Viktoria lange fehlen!

Er musste gegen den @KFC_Uerdingen auf Grund eines unglücklichen Zusammenpralls nach nur neun Minuten vom Platz.

Diagnose: die Nase, der Augenunterboden und das Jochbein sind gebrochen 😩

Gute Besserung, Steffen!🙏🏼 #Vussball pic.twitter.com/Z8rVEVPiCr — FC Viktoria Köln 1904 (@viktoria1904) December 16, 2019

Nach dem 2:0-Sieg gegen Lokalrivalen Bayer Leverkusen feiern die Kölner Fans auch noch Tag danach ihre Spieler. Für Jan Thielmann war es der erste Einsatz in der Bundesliga. Sein Klub widmete ihm einen Instagram-Post: "Herzlichen Glückwunsch zu deinem Profi- und zu deinem Bundesliga-Debüt", schrieb der Klub. "Und zu den drei Punkten natürlich."

