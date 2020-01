LIVESport-Tag im Live-Blog

Banner-Eklat könnte den 1. FC Köln kosten

29.01.2020, 08:46 Uhr | t-online.de

Kölner Fans hatten letzte Woche im Spiel gegen Dortmund geschmacklosen Banner hochgehalten. Das könnte für den 1. FC Köln nun ein juristisches Nachspiel haben, wie die Kollegen von "Kicker" berichten. Demnach gilt es als wahrscheinlich, dass der DFB Ermittlungen einleiten und die Kölner womöglich mit einer Geldstrafe belegen könnte.



