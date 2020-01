LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln verliert Jung-Talent an Leverkusen

28.01.2020, 10:07 Uhr | t-online.de, tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Heute findest das Nachholspiel der Kölner Haie gegen die Nürnberg IceTigers statt. Los geht es um 19.30 Uhr.



Die Freude auf das erste Spiel in der Saison ist offenbar groß. Seit Tagen kündigt Fortuna Köln die Partie gegen RW Oberhausen an. Auf Twitter zählt der Club nun runter. Heute sind es noch fünf Tage bis zum Spiel.



Kaum aufgewacht und schon am zählen!



Der Countdown läuft! Nur noch 5 mal schlafen bis zum ersten Saisonspiel 2020! 🥳🙌😁#fortunaköln #datbesdubenichsinmir pic.twitter.com/DGYqwn7wu3 — Fortuna Köln (@fortuna_koeln) January 28, 2020

Über diese Abwerbe-Tour gibt es offenbar Zoff, wie die Kollegen der "Bild" berichten: Denn Bayer Leverkusen soll dem Rivalen 1. FC Köln einen jungen, talentierten Spieler abgeworben haben. Und das soll besonders schmerzlich sein. Denn es handelt sich um Kölns U-17-Meister und Nationalspieler Florian Wirtz. Der 16-Jährige wird laut "Bild"-Informationen im Sommer nach Leverkusen gehen wenn es keinen Blitz-Wechsel noch im Winter geben sollte...

