Sport-Montag im Live-Blog

Kölner Haie stellen Sportdirektor Mahon frei

03.02.2020, 18:15 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Wir verabschieden uns und wünschen einen schönen Abend. Bis morgen!



Nach der Freistellung von Kölner Haie-Sportdirektor Mark Mahon wird bereits ein Nachfolger gehandelt. Es könnte der Sparta Prag beurlaubte frühere Bundestrainer und Haie-Coach Uwe Krupp werden, wie der Sportinformationsdienst berichtet.



Die sportlich kriselnden Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben einen Tag nach der 13. Liga-Pleite in Folge ihren Sportdirektor Mark Mahon freigestellt. "In der gründlichen und sachlichen Analyse der sportlichen Entwicklung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir hier eine Veränderung herbeiführen", teilte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter am Montag mit.

Der Torwart-Trainer von Fortuna Köln, Georg Koch, hat heute Geburtstag. Er wird 48 Jahre alt. Der Club wünscht auf "Happy Birthday", dem wir uns gerne anschließen.



Happy Birthday, Georg! 🥳 Unser Torwart-Flüsterer feiert heute seinen 48 Geburtstag! Gepostet von Fortuna Köln am Montag, 3. Februar 2020

Nach der Heimspielsiegesserie des 1. FC Köln geben sich der Verein und seine Spieler selbstbewusst. Am 16. Februar muss der FC Bayern München in Köln antreten. Mark Uth glaubt derweil, dass die Münchner nach vier Kölner Heimsiegen in Serien genauso viel Respekt haben werden wie umgekehrt. "Mittlerweile hat keiner mehr Lust, zu einem Auswärtsspiel in Köln antreten zu müssen", sagte der Ex-Nationalspieler.

Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den EHC Red Bull München auch das 13. Spiel in Serie verloren und drohen erstmals seit fünf Jahren die K.o.-Runde zu verpassen. Das Team des in der Kritik stehenden Trainers Mike Stewart unterlag am Sonntag dem Spitzenreiter aus München zwar knapp mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:1), hat nach 43 Spieltagen als Tabellenelfter. allerdings schon sieben Zähler Rückstand auf den letzten Pre-Playoff-Rang zehn. Die Münchner, bei denen Jason Jaffray in der 50. Minute den entscheidenden Treffer erzielte, führen die Liga mit 93 Punkten an.

Die Kölner haben eindeutig aus ihren Fehlern gelernt. Trainer Markus Gisdol hat einen entscheidenden Schritt dazu beigetragen und den 1. FC Köln wieder leistungsfähig gemacht. Sein Team feiert den fünften Sieg im sechsten Spiel. Die Pleite beim BVB hat den Effzeh wieder angespornt, danach ging es bergauf. Freiburg hingegen musste eine bittere Niederlage verkraften und weist mittlerweile eine negative Tendenz auf.

Hallo, Köln! Wir hoffen, Sie sind gut in den Tag gestartet. Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind.