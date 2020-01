LIVESport-Tag im Live-Blog

Abwehrspieler Toni Leistner kommt zum 1. FC Köln

31.01.2020, 11:03 Uhr | t-online.de, tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Wie der Verein am Freitag auf Twitter mitteilte, verlässt Matthias Bader den Club. Er geht nach zum SV Darmstadt 98.



Der #effzeh hat kurz vor Transferschluss einen weiteren Spieler abgegeben. Matthias Bader wechselt zum @sv98. Der Zweitligist hat den Rechtsverteidiger fest verpflichtet.

Alles Gute, Matze! 👇 https://t.co/eIfakuN1LZ — 1. FC Köln (@fckoeln) January 31, 2020

Um 19 Uhr spielt der FC Viktoria Köln gegen den Halleschen FC. Zwar liegt die Viktoria ganze zehn Plätze hinter dem Halleschen FC. Dennoch dürften die Kölner trotzdem gewinnen wollen.



Nun ist es gewiss: Der 1. FC Köln hat Abwehrspieler Toni Leistner verpflichtet. Der 29-Jährige kommt auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers und soll vorerst bis zum Saisonende in Köln bleiben. Der Bundesligist sicherte sich eine Kaufoption für den Innenverteidiger.



"Toni kommt topfit zu uns. Er ist ein schneller und robuster Spieler, extrem kopfball- und zweikampfstark. Mit diesen Qualitäten hat er sich innerhalb kürzester Zeit in England als Stammspieler etabliert und als Kapitän Verantwortung übernommen", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

Guten Morgen, Köln! Wir hoffen, Sie sind gut in den Tag gestartet. Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind.