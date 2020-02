LIVESport-Tag im Live-Blog

FC-Köln-Profi Ismael Jacobs spricht über Schulzeit

12.02.2020, 11:01 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Personalupdate vom Training des 1. FC Köln. Elvis Rexhbecaj steigt wieder ins Training ein. Ismails Jakobs pausiert wegen einer Mandelentzündung. Und auch Thomas Kessler fehlt, weil er einen Faszienriss in der rechten Wade hat.

Der Co-Trainer des 1. FC Köln feiert heute seinen 49. Geburtstag. Die FC-Profis wird er dafür heute in zwei Trainingseinheiten aber wahrscheinlich nicht weniger hart rannehmen.

🎉 Alles Gute zum Geburtstag, André Pawlak. Der #effzeh-Co-Trainer wird heute 49 Jahre alt. Zur Feier des Tages wird heute zweimal trainiert. 🥳😉 Gepostet von 1. FC Köln am Mittwoch, 12. Februar 2020

"Ist Schule nicht viel zu stressig?" und "In welchen Trikots spielt ihr diese Saison?": Diese und andere Fragen mussten gestern die Profis des 1. FC Köln beantworten. Bei der Kinder-PK erzählten Ismael Jacobs und Noah Katterbach dem jungen Publikum aus ihrem Alltag und wie sie Schule und Training unter einen Hut gebracht haben... sehen Sie selbst:

Kinder-PK mit Katterbach und Jakobs 🔴⚪ Vom Lieblingskuchen bis zum #effzeh-Debüt: 20 Kinder aus dem FC-Kidsclub stellten Ismail Jakobs und Noah Katterbach auf einer Kinder-Pressekonferenz ihre Fragen. Gepostet von 1. FC Köln am Dienstag, 11. Februar 2020

Guten Morgen, Köln. Auch heute berichten wir an dieser Stelle wieder über die neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind!