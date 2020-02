LIVESport-Tag im Live-Blog

Senegal mit Interesse an Kölns Ismail Jakobs

11.02.2020

Ismail Jakobs im Trikot des 1. FC Köln: Der 20-Jährige könnte in die Nationalmannschaft des Senegals berufen werden. (Quelle: Revierfoto/Archivbild/imago images)

In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Trotz ihrer historischen Pleiteniederlage zeigt sich Kölner Haie-Coach Mike Stewart in einem Interview motiviert. "Wir laufen unseren Zielen hinterher. Aber jetzt fängt eine neue Phase an", sagte Haie-Trainer Mike Stewart im Interview des "Express" (Dienstag) vor dem Schlussspurt um die Playoff-Teilnahme. "Da ist wieder Feuer und Leidenschaft drin, nachdem die Spieler Abstand bekommen haben", sagte Stewart, nachdem die Kölner Haie eine Woche keine Spiele hatten.

Im Spielplan von Fortuna Köln gibt es eine Änderung. Das Spiel gegen den SC Verl wurde vorverlegt und findet nun am 6. März um 19 Uhr in Verl statt. Das teilte der Club am Dienstag auf Twitter mit.



Das Auswärtsspiel gegen den @SCVerl wurde auf den 6. März 2020 vorverlegt. Somit findet das Spiel bereits am Freitag um 19.00 Uhr in der Sportclub Arena in Verl statt.#fortunaköln #SCVFORhttps://t.co/qBCOClIA13 — Fortuna Köln (@fortuna_koeln) February 11, 2020

Die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG und wollen mit einer ungewöhnlichen Aktion im Eishockey-Derby auf das Artensterben in der Tierwelt aufmerksam machen. In dem Duell am Sonntag verzichten beide Traditionsclubs auf ihre Tiere im Club-Wappen. Rund um das Spiel verschwindet dann der Löwe aus dem DEG-Logo, die Kölner verzichten gar auf ihren markanten Hai im Emblem.

Alexander Wehrle, der Geschäftsführer des 1. FC Köln, hat heute Geburtstag. Er wird 45 Jahre alt.



🎂 Herzlichen Glückwunsch, lieber Alexander Wehrle! Der #effzeh-Geschäftsführer feiert heute seinen 45. Geburtstag. 🎈 pic.twitter.com/kmu5higuwk — 1. FC Köln (@fckoeln) February 11, 2020

Ismail Jakobs 1. FC Köln könnte schon bald in die Natinalmanschaft des afrikanischen Lands Senegal berufen werden. Das berichten der Express und der Kölner Stadt-Anzeiger am Dienstag. Demnach bemühe sich der Verband mit Auswahltrainer Aliou Cisse um den 20-Jährigen. Jakobs selbst soll bereits sein Interesse auch bekundet haben, für das Heimatland seines Vaters aufzulaufen.

In der Mannschaft um Stürmerstar Sadio Mane vom FC Liverpool rechne er sich bessere Chancen aus als beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Der gebürtige Kölner ist vor allem auf der linken Außenbahn einsetzbar, im November gab er sein Bundesligadebüt beim FC. Seither stand Jakobs stets in der Startelf, wenn er fit war und erzielte in neun Einsätzen zwei Tore.

Sturmtief "Sabine" hat auch den 1. FC Köln nicht verschont: Ein Baum am Trainingsgelände wurde gestern durch die starken Böen einfach umgeweht und stürzte mitten auf den Trainingslatz, wie der FC auf Instagram mitteilte. Zum Glück lief gerade keine Trainingseinheit! Die Kollegen vom "Express" haben die ganze Geschichte aufgeschrieben.



