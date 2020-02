LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln feiert heute Geburtstag

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Beim öffentlichen Training des 1. FC Köln heute Vormittag steigt Ismail Jakobs wieder sein. Anthony Modeste trainiert noch individuell und Thomas Kessler ist weiterhin verletzt. So lautet das Personalupdate vom Geißbockheim.



Für den 1. FC Köln ist heute ein ganz besonderer Tag: Denn vor exakt 72 Jahren wurde der Verein in der Domstadt gegründet. Wir gratulieren recht herzlich und wünschen alles Gute – auch für die nächsten 72 Jahre!

🙌 Heute vor 72 Jahren wurde der #effzeh gegründet 🔴⚪ Gepostet von 1. FC Köln am Mittwoch, 12. Februar 2020

