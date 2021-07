Millionen Poker um Transfer

1. FC Köln gibt Sieg aus der Hand – Jakobs fehlt

Der 1. FC Köln trennt sich am Samstag im zweiten Testspiel der Sommer-Vorbereitung 1:1 vom MSV Duisburg. Schon vor der Partie sickerte durch, dass Ismail Jakobs fehlen wird.

Eigentlich, so hatte Steffen Baumgart angekündigt, hätte Ismail Jakobs am Samstag beim MSV Duisburg seine ersten Testspiel-Minuten der Vorbereitung bekommen sollen. Doch als die Geißböcke auf dem Trainingsgelände der Zebras aufliefen, fehlte der 21-Jährige im Aufgebot. Der Grund: In den vergangenen 24 Stunden hatte sich ein möglicher Transfer des U21-Europameisters konkretisiert.

"Die Gespräche wurden intensiver. Deshalb war klar, dass wir den Jungen schützen", sagte Baumgart nach dem 1:1 in Duisburg. Der Schutz bestand aus einem individuellen Programm anstelle des Testspiel-Einsatzes. Keine Verletzung mehr riskieren, damit der Transfer nicht gefährdet wird – so lautete das Motto. Auch am Sonntag soll Jakobs noch mal individuell arbeiten, ehe er ohnehin am Montag zum Deutschen Fußball-Bund reist und am Dienstag mit dem DFB-Tross nach Japan zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele aufbricht.

Ablösesumme von bis zu zehn Millionen Euro

Jakobs will zum AS Monaco, die Monegassen wollen den Linksfuß. Jetzt geht es um die Ablösesumme. Beim FC rechnet man sich gute Chancen aus, den Transfer vor Jakobs‘ Abreise nach Japan in trockene Tücher zu bringen. Alle Seiten arbeiten nun daran. Dem FC winken zwischen acht und zehn Millionen Euro Ablöse, je nach Sockel- und Bonuszahlungen. Dem Spieler winkt der Sprung zu einem europäischen Top-Klub und der Aufbruch aus seiner Heimat Köln in die Glamour-Welt der Côte d'Azur.

Johannes Horn und Ismail Jacobs (Archivbild): Für den FC-Köln-Profi Jacobs soll es zum FC Monaco gehen. (Quelle: RHR-Foto/imago images)



Beim FC würde man ihn freilich nicht verstoßen, sollte es zu keiner Einigung kommen. Doch das Fußballerleben unter Steffen Baumgart dürfte ein anderes sein als im Fürstentum. Beim FC soll harte, ehrliche Arbeit im Mittelpunkt stehen. Der neue FC-Trainer kann als gebürtiger Rostocker dem Meer zwar auch viel abgewinnen, aber eher den rauen Winden als dem Jetset auf einer Yacht. Und so kündigte der 49-jährige am Samstag bereits an, dass seine Spieler ihn "nach dem Training am Sonntag ein bisschen weniger mögen werden".

Dass es zum Abschluss der ersten Trainingswoche noch mal anstrengend werden wird, liegt allerdings nicht an schlechten Leistungen der Spieler in den ersten beiden Testspielen. Am Samstag trennte sich der FC mit 1:1 (0:0) vom MSV Duisburg, einem Drittligisten, der in zwei Wochen sein erstes Pflichtspiel bestreiten wird. Anthony Modeste traf erstmals seit Dezember 2020 wieder im FC-Trikot, verwertete eine flache Hereingabe aus elf Metern (63.). Und hätten die Geißböcke in der aller letzten Minute nicht das Verteidigen eingestellt, hätte es auch zum Sieg gereicht. So glich Moritz Stoppelkamp für den MSV noch aus.

So spielte der FC:

Schwäbe – Schindler (46. Sponsel), Bornauw (50. Czichos), Hübers (46. Meré), Schmitz (62. Ehizibue) - Ljubicic (46. Özcan) – Hauptmann (46. Limnios), Ostrak (62. Hector), Drexler (46. Koziello) – Uth (46. Modeste), Lemperle (62. Obuz)

Tore: 0:1 Modeste (63.), 1:1 Stoppelkamp (90.)

"Ich brauche die Fehler"

Kein Problem für Baumgart, der sich sogar irgendwie über das Gegentor zu freuen schien. "Ich brauche die Fehler der Mannschaft, um sie ansprechen zu können", sagte er nach der Partie. Und so blieb der größte Wermutstropfen am Samstag in Duisburg gar nicht das Gegentor oder der verpasste Sieg, sondern zwei Personalien, die die Geißböcke ebenfalls noch vermeldeten.



Sava Cestic hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und fällt vorerst aus. Schlimmer hat es dagegen Georg Strauch erwischt: Das Eigengewächs hat sich am Freitag im Test gegen Fortuna Köln eine Knieverletzung zugezogen und muss operiert werden. Nach Justin Diehl und Jannes Horn fallen damit zwei weitere Spieler aus.