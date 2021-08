Der erste Baumgart-Kader

Volle Offensive in Jena!

Der 1. FC Köln ist zu seinem ersten Pflichtspiel der neuen Saison in Richtung Jena aufgebrochen. 20 Spieler stiegen am Samstagmittag in den Bus. Dabei musste Trainer Steffen Baumgart einen Spieler aus dem Aufgebot streichen.

Von weit über 30 Spielern zu Beginn der Vorbereitung sind einen Tag vor dem ersten Pflichtspiel am Sonntag gegen den FC Carl-Zeiss Jena noch 20 Profis übrig geblieben. Nach den Abgängen von Sebastiaan Bornauw, Ismail Jakobs, Dominick Drexler, Lasse Sobiech, Marcel Risse und Dimitris Limnios, sowie der Nicht-Berücksichtigung von Niklas Hauptmann und Vincent Koziello bei den Profis hatte sich der FC-Kader bereits merklich verkleinert.

Baumgart streicht Noah Katterbach

Darüber hinaus werden die jungen Talente Justin Diehl, Philipp Wydra, Jens Castrop und Meiko Sponsel zwar weiterhin zum Trainingskader der Profis gehören, allerdings überwiegend in ihren Nachwuchsmannschaften zum Einsatz kommen. Mit Jannes Horn fällt zudem noch ein weiterer Spieler längerfristig aus und auch Sava Cestic wird nach seiner Muskelverletzung aktuell erst noch an das Mannschaftstraining herangeführt.

Durch dem kurzfristigen Ausfall von Kingsley Schindler nach einer Trainingsblessur unter der Woche musste Steffen Baumgart am Ende also nur noch zwei Spielern aus seinem Kader mitteilen, dass es für sie nicht zu einem Einsatz in der ersten Pokalrunde reichen würde. Getroffen hat es dabei mit Marvin Obuz einen weiteren Youngster sowie Linksverteidiger Noah Katterbach.

Schmitz und Hector die Alternativen

Damit reist der FC zum einen mit geballter Offensivpower nach Thüringen. Schließlich stehen mit Anthony Modeste, Sebastian Andersson, Jan Thielmann, Tim Lemperle und auch Mark Uth sowie Ondrej Duda gleich sechs Spieler im Kader, die in vorderster Offensivreihe agieren könnten. Dafür jedoch treten die Kölner beim Regionalligisten ohne eigentlichen Linksverteidiger an.

Zwar hatte der eigentlich auf der rechten Seite beheimatete Benno Schmitz bereits in der Vorbereitung dem 20-jährigen Katterbach den Rang als Linksverteidiger abgelaufen, dennoch schien das Eigengewächs zuletzt zumindest die erste Alternative zu sein. Sollte Schmitz in Jena nun vorzeitig vom Feld müssen, dürfte Baumgart Jonas Hector zurückziehen. Beim FC weiß man zwar auch, dass der Kapitän für die Geißböcke im Mittelfeld wertvoller ist, dennoch ist der 31-Jährige freilich ein Luxus-Backup, wurde Hector schließlich als Linksverteidiger einst zum Nationalspieler.

Für Noah Katterbach ist es derweil der nächste Rückschlag im Kampf um die Startplätze. Bereits während des Abschlusstrainings musste der Linksverteidiger mit Athletiktrainer Max Weuthen intensive Läufe absolvieren, während der Rest der Gruppe Flanken und Standards trainierte. Im Anschluss daran nahm Steffen Baumgart seinen Spieler zur Seite. Möglich, dass er ihm auf dem Platz schon seine Entscheidung mitteilte. Schon unter Markus Gisdol hatte der gebürtige Eifeler seine Probleme und rutschte mit der Zeit immer tiefer in ein Leistungsloch. Unter Steffen Baumgart wollte sich Katterbach schließlich wieder herauskämpfen. Bislang ist ihm das jedoch nicht gelungen.

Der FC-Kader im Überblick:

Tor: Timo Horn, Marvin Schwäbe

Abwehr: Kingsley Ehizibue - Timo Hübers, Rafael Czichos, Jorge Meré - Benno Schmitz

Mittelfeld: Jonas Hector, Dejan Ljubicic, Salih Özcan, Ellyes Skhiri, Ondrej Duda, Tomas Ostrak, Florian Kainz, Louis Schaub

Angriff: Anthony Modeste, Jan Thielmann, Sebastian Andersson, Mark Uth, Tim Lemperle