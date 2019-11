Unterwegs in Köln

Eine der längsten und interessantesten Straßen der Stadt

Wer in Köln lebt, hat sich vielleicht schon einmal gefragt, welche Straße wohl die längste von allen ist. Die eine oder andere Überraschung bei den Top 10 ist sicher dabei. t-online-Autor Dierk Himstedt hat sich die Aachener Straße mal genauer angeschaut.

Wenn man sich vom Rudolfplatz aus Richtung Westen wendet, schaut man auf den Beginn einer der längsten und interessantesten Straßen in Köln: die Aachener Straße. Nach dem Kreuzungsbereich taucht man in eine der beliebtesten Ausgehmeilen der Stadt ein. Vor Jahren noch war das Café des Theaters am Bauturm fast der einzige Anlaufpunkt für Kuchen-Liebhaber und Nachtschwärmer.



Mittlerweile reihen sich Cafés, Eisläden und Bars dicht an dicht auf der linken Straßenseite der Aachener. Im Sommer herrscht hier südländisches Flair gegenüber der Bühne des ehemaligen Millowitsch-Theaters, die heute Volksbühne heißt.

Die Volksbühne in Köln: Sie befindet sich im ehemaligen Millowitsch-Theater. (Quelle: Dierk Himstedt)



Weiter geht es und vorbei am kultigen Subway-Club unter der Eisenbahnbrücke hindurch in Richtung Aachener Weiher – einem der angesagtesten Treffpunkte für junge Leute in den Sommermonaten. Das berühmte "Rudel-Grillen" findet hier rund um den Weiher Jahr für Jahr statt. Und auch die Party "Jeck im Sunnesching" hat hier einen festen Platz.



An dieser Stelle wird die Einbahnstraße nun zu einer vierspurigen und damit auch zur wichtigsten westlichen Verkehrsachse der Stadt. Sie trennt nun im weiteren Verlauf die Stadtteile Lindenthal im Süden und Ehrenfeld im Norden voneinander. Es geht an Kölns Hauptfriedhof, den Melaten, vorbei, wo wichtige Kölner Persönlichkeiten zum Teil prunkvoll bestattet sind.

Sportstraße Aachener

Hinter dem Büdchen an der Kreuzung zum Melatengürtel geht es vorbei an der einzigen Kirche, die die Aachener Straße säumt. Hoch schießt der moderne Turm der evangelischen Clarenbachkirche direkt am Bürgersteig empor und lädt die Menschen im Stadtteil Braunsfeld zum Gebet ein.



Weniger besinnlich, aber mindestens genauso beseelt, geht es an den Wochenenden in Stadionnähe zu, wenn der 1. FC Köln seine Heimspiele austrägt. Ein Treffpunkt ist der Ausschank am Restaurant "Stadtwaldgarten" direkt an der Aachener, in Höhe des Alten Militärrings. Nach ein paar Kölsch und vielen Fachgesprächen zum anstehenden Spiel geht von hier aus dann direkt ins frühere Müngersdorfer, heute Rheinenergie-Stadion.

Blick auf die Gaststätte "Stadtwaldgarten": Sie ist ein beliebter FC-Fan-Treffpunkt. (Quelle: Dierk Himstedt)



Überhaupt prägt der Sport diesen Abschnitt der Aachener. Die Sporthochschule schließt sich direkt an die Stadionanlage an. Sie ist zur Zeit die größte reine Sportuniversität in Europa: Auf 61.000 Quadratmetern Sportfläche arbeiten aktuell fast 6.000 Studierende auf ihren Abschluss hin. Auch der Traditions-Reit- und Fahrverein auf der anderen Straßenseite hat hier seinen Sitz.

Viel Verkehr auf der Aachener

Danach übernimmt eindeutig wieder der Autoverkehr das Kommando in der Straße. Die A1 und ihre Zubringer prägen die Aachener nun. Lange umstritten, doch mittlerweile überwiegend geschätzt, ist die viel befahrene Autobahn. Sie ist großzügig überdacht, so dass nur noch wenig Lärm von ihr auf die über ihr liegenden Wohnbebauungen rüberschwappt.

Blick von der Aachener auf die A1-Überdachung: So dringt weniger Lärm in die Häuser der Anwohner. (Quelle: Dierk Himstedt)

In Weiden, dem westlichsten Stadtteil, den die Aachener Straße passiert, zieht das große Einkaufzentrum "Rhein Center" Kölner und Nicht-Kölner an. Am Ende von Köln, jenseits der Hausnummer 1420 trifft man noch auf eine Ampel, die die Gemüter vieler Pendler, die morgens in die Rheinmetropole zur Arbeit mit dem Auto fahren, in den vergangenen Wochen erregt hat.





Gewollte Staus sorgen für Ärger

Die so genannte "Pförtnerampel" sorgt seit ihrer Einführung für gewollte Rotphasenstaus vor der Stadtgrenze, um die Aachener Straße in Richtung Innenstadt zu entlasten und durch flüssigeren Autoverkehr zu besseren Stickoxidwerten entlang der Straße beizutragen. Aber das ist ein anderes Thema. Hier ist Köln auf jeden Fall zu Ende.

Autos stehen vor eine Ampel: Die "Pförtnerampel" an der Stadtgrenze in Köln sorgt oft für Staus. (Quelle: Dierk Himstedt)

Rangliste der 10 längsten Straßen Kölns:

Militärringstraße, 21,6 Km Industriestraße, 11,9 Km Neusser Landstraße, 11,9 Km Mercatorstraße, 10,3 Km Frankfurter Straße, 10,2 Km Venloer Straße, 8,9 Km Aachener Straße, 8,7 Km Rösrather Straße, 7,4 Km Bergisch Gladbacher Straße, 7 Km Berliner Straße, 6,7 Km