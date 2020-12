Wegen Gutachten-Krise

Woelki bittet in Christmette überraschend um Verzeihung

25.12.2020, 09:30 Uhr | t-online

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki steht wegen seines Umgangs mit einem Missbrauchsgutachten in der Kritik. Ausgerechnet an der Christmette äußerte er sich nun zu den Vorwürfen.

Der Kardinal des Erzbistums in Köln, Rainer Maria Woelki, hat sich überraschend am Ende einer Christmette in der Nacht zu Freitag zu den Vorwürfen um das Missbrauchsgutachten geäußert. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, habe Woelki am Ende seiner Rede Kritik auch an sich selbst geübt.



In einem "persönlichen Wort" sagte Woelki laut der Zeitung: "Zu den Sorgen, die Sie alle durch Corona ohnehin schon haben, haben wir, habe ich leider noch eine Bürde hinzugefügt." Deswegen bitte er um Verzeihung, auch dafür, dass "unsere Priester, alle unser pastoralen Dienste" und "vor allem die Menschen in unseren Gemeinden und Verbänden, die sich zum Wohl der Kirche einsetzen, dieser Kritik, die dem Erzbistum und insbesondere aber auch mir gilt, mit ausgesetzt sind."

Kritik an Rainer Maria Woelki



Der Kardinal steht seit Wochen wegen des Umgangs mit einem Gutachten zu Missbrauchsvorwürfen in seinem Erzbistum in der Kritik. Denn er hatte es wegen angeblicher Rechtsfehler nicht veröffentlicht und ein neues in Auftrag gegeben. Deswegen wurden Vertuschungsvorwürfe laut. Auch Personalveränderungen hatte es jüngst im Bistum gegeben.



Doch nicht nur deswegen hatte Woelki zuletzt Ärger. Auch die Katholische Hochschulgemeinde in Köln zeigte sich "bestürzt und fassungslos" über den anhaltenden Konflikt mit dem Erzbistum Köln. Dabei ging es unter anderem um die angebliche Abschaltung der Website der Gemeinde wegen eines kritischen Positionspapiers.