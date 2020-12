"Akute Diagnose"

OB Henriette Reker ins Krankenhaus eingeliefert

31.12.2020, 08:53 Uhr | t-online

Oberbürgermeisterin Henriette Reker liegt im Krankenhaus. Sie befindet sich in der Uniklinik Köln wegen einer "akuten Diagnose".

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker wird in der Uniklinik Köln stationär behandelt. Das teilte die Stadt in einer offiziellen Mitteilung mit. Demnach habe sie sich am Dienstagabend aufgrund einer "akuten Diagnose" zur stationären Behandlung ins Krankenhaus begeben.

Noch sei unklar, wie lange Reker in der Klinik bleiben muss. Das hänge vom Verlauf der Behandlung ab, heißt es. Die Stadt erklärt, dass die Diagnose weder im Zusammenhang mit dem Coronavirus noch mit Spätfolgen des Attentats vom 17. Oktober 2015 hängt.

Reker wohl länger im Krankenhaus

Die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Beigeordnete Andrea Blome, übernimmt stellvertretend die Leitung des Krisenstabs am Mittwoch.

Derweil gibt es noch keine weiteren Informationen über den Gesundheitszustand der Oberbürgermeisterin. Auch eine Meldung auf ihrem Twitter-Account blieb bisher aus. Der WDR berichtet, dass geplant sei, direkt nach Silvester nähere Angaben dazu zu machen. Nach Informationen des Senders gehe man davon aus, dass Reker sieben bis 14 Tage im Krankenhaus verbringen müsste.