Adbusting

Plakataktion gegen Bischof Woelki am Kölner Dom

12.03.2021, 15:01 Uhr | t-online

Immer wieder machen Aktivisten mit falschen Werbeplakaten auf sich aufmerksam – am Freitag traf es Kölns Erzbischof Rainer Maria Woelki.

Am Freitagmorgen tauchte das Plakat vor dem Kölner Dom auf: "Und der Herr sprach: 'So vertuschet eure Sünden und macht sexualisierte Gewalt nicht zu eurem Nachteil.'" So heißt es darauf, daneben ein schwarzes Kreuz. Klein darunter wird verwiesen auf die "Offenbarung aus dem Buch Woelki".

In den sozialen Medien fragten die Aktivisten zudem: "Wieso ermittelt die Staatsanwaltschaft noch nicht?" Erst am Dienstag hatte die Kölner Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie beim in die Kritik geratenen Erzbischof Rainer Maria Woelki kein strafbares Handeln sehe.

Hinter der Aktion vor dem Kölner Dom steckt die Gruppierung "Dies Irae", die immer wieder mit sogenanten "Adbusting"-Aktionen auf sich aufmerksam macht. Dabei werden teilweise täuschend echt aussehende Werbeplakate aufgehangen, allerdings mit veränderter Botschaft: In der Vergangenheit zielte die Gruppe so etwa auf die Bundeswehr oder den Klamotten-Händler H&M.

Auf Nachfrage teilte ein Pressesprecher des Erzbistums Köln t-online mit, dass man über die Aktion informiert sei. Angaben darüber, ob das Plakat noch hänge, konnte der Sprecher jedoch nicht machen.