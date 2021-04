Nachgefragt in Köln

So holprig läuft der Impfstart in den Hausarztpraxen

07.04.2021, 10:31 Uhr | Michael Hartke, t-online

Der lange ersehnte Start der Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen läuft schlecht an. Eine stichprobenartige Umfrage von t-online ergab, dass keine der befragten Hausarztpraxen bislang Impfstoff geliefert bekommen hat.

Lange haben die Kölnerinnen und Kölner diesen Tag ersehnt: Ab heute dürfen auch Hausärzte ihre Patienten gegen das Coronavirus impfen, aber sie können es noch nicht. Der Grund: Viele Arztpraxen haben noch gar keinen Impfstoff geliefert bekommen. Außerdem sei die Zahl der versprochenen Impfdosen bisher noch sehr gering.

Zwischen zwölf und 30 Impfdosen erwarten manche Praxen in dieser Woche. Der Ansturm auf die Impftermine ist dagegen deutlich größer. "Die Leute laufen hier Amok. Ständig klingelt das Telefon und alle wollen Termine haben", sagt die Arzthelferin einer Hausarztpraxis in Köln. Manche versuchten sogar, durch Bestechung einen Impftermin zu bekommen.

Termine in den nächsten Wochen ausgebucht

Aber auch sie muss sich bei der geringen Zahl an Impfungen natürlich streng an die Impfreihenfolge halten. Über-60-Jährige und chronisch Kranke bekommen zuerst einen Termin. In den nächsten Wochen seien die Termine in ihrer Praxis aber bisher ausgebucht. Nur wenn jemand nicht zum vereinbarten Impftermin komme, könne ein Patient spontan dazwischenkommen, damit der schon vorbereitete Impfstoff nicht schlecht wird. Auch hier müsse die Impfreihenfolge beachtet werden.

Andere Praxen haben wegen des fehlenden Impfstoffs noch gar keine Termine vergeben, so wie in einer Praxis in Porz. Dort wisse man selbst nicht genau, wie viele Impfdosen überhaupt kommen, berichtet die Arzthelferin der Praxis. Auch dazu, wie lange die Aufklärung vor der Impfung dauert und was sonst noch nötig ist, konnte sie keine Angaben machen.

Es sei momentan alles noch etwas unorganisiert, sagt sie. In ihrer Praxis wollen sie ohnehin zuerst bettlägerige Menschen impfen, die nicht ins Impfzentrum gehen können. Der Andrang sei auch in der Porzer Praxis groß. Warteschlangen gebe es allerdings noch keine.

Die befragten Praxen haben alle den morgigen Mittwoch als Starttermin für die Corona-Impfungen in Köln genannt. Genauso geben es auch viele Hausarztpraxen auf ihren Webseiten an. Nach Schätzungen der Apotheker in Köln haben rund 500 Arztpraxen Impfstoff für diese Woche bei rund 250 Kölner Apotheken bestellt.