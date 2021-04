400 Menschen müssen evakuiert werden

Weltkriegsbombe in Köln-Raderberg gefunden

06.04.2021, 20:48 Uhr | t-online

Blindgängerfund auf einer Baustelle (Symbolbild): In Köln-Raderberg wurde eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (Quelle: Jan Eifert/imago images)

Bei Bauarbeiten in Köln-Radeberg wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe soll noch am Dienstag entschärft werden – 400 Menschen müssen evakuiert werden.

Auf dem ehemaligen Aurelis-Gelände nahe der Bonner Straße in Köln ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Fliegerbombe müsse noch am Dienstag entschärft werden. Dafür muss der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden. Rund 400 Kölner seien von der Evakuierung betroffen, teilte die Stadt am Abend mit.

Der Bombenfundort in Köln-Raderberg: Der eingezeichnete Bereich soll noch am Dienstag evakuiert werden. (Quelle: Stadt Köln)

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) sowie das Ordnungsamt Köln sind vor Ort. Nach Angaben der Stadt handelt es sich bei dem Fund um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder.

Alle Personen in der Gefahrenzone sind aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Für sie werde eine Anlaufstelle im Südstation eingerichtet. Straßensperren rund um den Bereich des Bombenfunds werden sukzessive aufgebaut. Sobald alle Personen den Evakuierungsbereich verlassen haben und Krankentransporte abgeschlossen sind, werde das Ordnungsamt die Freigabe zur Entschärfung geben. Ein Zeitpunkt dafür stehe noch nicht fest.

Weitere Informationen erhalten Betroffene beim Bürgertelefon unter 0221/221-0 sowie beim Servicetelefon des Ordnungsdienstes und Verkehrsdienstes unter 0221/221-32000.