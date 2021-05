Mutmaßlicher Täter festgenommen

Mann soll auf Ehefrau eingestochen haben

17.05.2021, 19:31 Uhr | t-online

Messerattacke im Kölner Stadtteil Porz-Eil: Ein Mann soll auf seine 30-jährige getrennt lebende Ehefrau eingestochen und dabei schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Am Montagvormittag ist eine 30 Jahre alte Frau in der Leidenhausener Straße in Köln-Porz-Eil mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen einer eingesetzten Mordkommission soll der getrennt lebende, 40-jährige Ehemann gegen 9.50 Uhr überfallartig auf die Frau eingestochen haben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Zeugen hatten demnach die Tat beobachtet und die Polizei gerufen. Diese nahm den Mann kurz danach fest. Die Beamten suchen nun nach weiteren Zeugen, die etwas gesehen haben. Die Mordkommission ist dafür erreichbar unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.