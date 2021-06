Köln

Unterwasserdrohne soll E-Scooter im Rhein ausfindig machen

18.06.2021, 18:29 Uhr | dpa

Eine Unterwasserdrohne soll in Köln in den Rhein geworfene E-Scooter aufspüren. Befürchtet wird, dass die E-Scooter durch beschädigte Akkus die Wasserqualität belasten könnten. Bislang lägen aber keine dementsprechenden Hinweise vor, teilte die Bezirksregierung Köln am Freitag mit. Nach Informationen der E-Scooter-Betreiber solle jetzt mit Hilfe einer Unterwasserdrohne die Zahl der im Rhein liegenden E-Scooter abgeschätzt und diese anschließend von Bautauchern geborgen werden. Die Kosten übernähmen die Betreiber, so die Bezirksregierung.

Geplant sei die Untersuchung zunächst im Bereich der zentral gelegenen Hohenzollernbrücke, der Deutzer Brücke und beim Schokoladenmuseum. Weitere Untersuchungen im Bereich der anderen innerstädtischen Brücken sowie der Promenaden von Köln und Bonn seien erforderlich und würden noch mit dem Verband der E-Scooter abgestimmt.