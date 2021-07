Ungewöhnlicher Rettungseinsatz

Polizei fährt Entenfamilie in Streifenwagen zum See

12.07.2021, 09:35 Uhr | t-online, dpa

In Hürth haben Polizei und Passanten eine junge Entenfamilie in Sicherheit gebracht. Die Mutter war mit ihren Küken auf einer Fahrbahn unterwegs, ehe sie zu einem See in der Nähe eskortiert wurden.

Polizisten und Passanten haben auf einer vielbefahrenen Straße eine Entenschar gerettet. Die Mutter und ihre sieben Küken hätten sich am Samstag in Hürth offenbar verlaufen und seien orientierungslos über die Theresienhöhe in Höhe des Hürther Bogens entlang gewatschelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Autofahrer hatten jedoch rechtzeitig angehalten. Die Polizei brachte die Tiere anschließend im Streifenwagen zum Otto-Maigler-See und ließen sie dort behutsam frei.