Blindgänger in Lindenthal

Bombenfund in Köln: Klinik muss evakuiert werden

24.09.2021, 08:53 Uhr | t-online

Eine Fliegerbombe (Symbolbild): In Köln ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. (Quelle: BeckerBredel/imago images)

In Köln muss eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Zuvor müssen Hunderte Anwohner evakuiert werden. Auch der Verkehr in der Stadt sowie ein Krankenhaus sind betroffen.

Am Donnerstagmittag wurde im Kölner Stadtteil Lindenthal eine Bombe gefunden. Die Entschärfung ist für den Freitag geplant, teilte die Stadt mit. Wann genau die Entschärfung erfolgt, ist noch unklar. Etwa 2.600 Menschen sollen nach ersten Schätzungen evakuiert werden.

Bei dem Bombenfund handelt es sich um eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder. Der Blindgänger wurde bei Sondierungsarbeiten im Bereich Hohenlind in der Werthmannstraße gefunden, heißt es.

Bombe in Köln: Grober Evakuierungsradius festgelegt



Der Kampfmittelräumdienst hat einen vorläufigen Gefahrenbereich von 500 Metern rund um den Fundort der Bombe festgelegt. Alle Bewohner müssen für die Entschärfung diesen Bereich verlassen. Auch das Krankenhaus Hohenlind ist betroffen: Es muss komplett evakuiert werden, heißt es. Der genaue Evakuierungsbereich müsse noch bestimmt werden, so die Stadt.

Am Freitag soll die Entschärfung stattfinden, dann gibt es auch weitreichende Einschränkungen im Verkehr. Ab etwa 9 Uhr werden Militärring, Dürener Straße, Bachemer Straße und Decksteiner Straße gesperrt. Autofahrer sollen den Bereich weiträumig umfahren. Auch die KVB-Linien 7 und 136 werden beeinträchtigt sein.

Für Anwohner, die von der Evakuierung betroffen sind, richtet die Stadt eine Anlaufstelle in der Turnhalle des Apostelgymnasiums in der Biggestraße 2 in 50931 Köln ein.