Ausfall in mehreren Bundesländern

Notrufnummer 112 in Köln weiterhin gestört

11.11.2021, 07:19 Uhr | dpa, t-online

In mehreren Bundesländern ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Ausfall des Notrufs gekommen. In Köln ist die 110 zwar wieder erreichbar, die 112 aber weiterhin gestört.

Ein Ausfall der Notrufnummern 112 und 110 hat am frühen Donnerstagmorgen für Aufregung in Köln und mehreren Bundesländern gesorgt. Warnmitteilungen gab es aus Regionen und Städten in Bayern, Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt. Die Ursache blieb zunächst unklar. Die Menschen wurden aufgefordert, sich in den Medien zu informieren, etwa über örtliche Radiosender.

In Köln wurde zunächst auch ein großflächiger Ausfall von Strom, Telefonnetz und Trinkwasser gemeldet. Der Stromverbrauch solle über Akkus und Batterien auf das Nötigste reduziert werden, hieß es. Um 6.04 Uhr teilte die Kölner Feuerwehr mit, dass die Notrufe wieder erreichbar seien. Es könne unter der Nummer 112 allerdings weiterhin zu stadtweiten Störungen kommen. Stattdessen solle die 110 oder 19222 genutzt werden.

Deswegen werde die NINA-Warnung aufrechterhalten. Zudem seien die Gerätehäuser vorsorglich weiter besetzt. In Köln sind die Einsatzkräfte sowieso in erhöhter Alarmbereitschaft, denn am 11.11. wird auf dem Heumarkt die neue Karnevalssession unter 2G-Bedinungen gefeiert.