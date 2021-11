Köln

Dreharbeiten für Actionthriller mit Sharon Stone in Köln

16.11.2021, 15:41 Uhr | dpa

Ein bisschen "Basic Instinct" am Rhein: In Köln wird ein Actionthriller mit Hollywood-Schauspielerin Sharon Stone (63, "Basic Instinct", "Casino") in der Hauptrolle gedreht. Das geht aus einer Übersicht der Film- und Medienstiftung NRW vom Dienstag hervor, die das Projekt fördert. Im Film "The Fisherwoman" soll es demnach um eine Entführung und eine starke Heldin gehen - gespielt von Stone. Regisseurin Christine Crokos realisiere die Hälfte der Dreharbeiten in den Kölner MMC Studios.