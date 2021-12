Im Wert von 600.000 Euro

Männer bestellen als "Stadt Köln" Computer-Hardware

03.12.2021, 18:44 Uhr | dpa

Mitarbeiter einer IT-Firma sind stutzig geworden, als vermeintlich von der Stadt Köln bestellte Hardware zu einer Adresse mehrere Kilometer außerhalb der Stadt geliefert werden sollte – und alarmierten die Polizei.

Zwei mutmaßliche Betrüger haben im Namen der Stadt Köln Computer-Hardware für rund 600.000 Euro bestellt. Komisch kam dem Lieferanten dabei aber die Lieferadresse vor: eine Lagerhalle in Burbach südlich von Siegen – mehr als 100 Kilometer von Köln entfernt. Die Firma fragte bei der Stadt nach, die die Polizei verständigte.

Am Donnerstag sei ein 24-jähriger Mann bei einem fingierten Liefertermin in Burbach festgenommen worden, teilte die Kölner Polizei mit. Nach weiteren Ermittlungen sei dann am Freitag der 40-jährige mutmaßliche Komplize aus Köln festgenommen worden. Beide sollten noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.