Köln

Hunderte Menschen demonstrieren auf Fahrrädern in Köln

20.03.2022, 16:04 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Kidical Mass - Sichere Rad-Infrastruktur und Freiräume für Kinder und Jugendliche" haben sich am Sonntag in Köln mehrere Hundert Menschen an Fahrraddemonstrationen beteiligt. Auch ukrainische Fahnen mit dem Spruch "Ride a bike - stop war" waren zu sehen.

Es seien mehrere Demos in der Innenstadt und in den Stadtteilen Kalk, Weiden und Ehrenfeld, die sich im Laufe des Nachmittags zu einer gemeinsamen Abschlusskundgebung am Aachener Weyer treffen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Veranstaltung laufe störungsfrei. Gravierende Verkehrseinschränkungen gebe es nicht.