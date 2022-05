Katholischer Priester verteidigt homophobe Äußerungen

Aktualisiert am 20.05.2022 - 11:32 Uhr

Der polnische Theologe Dariusz Oko hat seine abwertenden ├äu├čerungen ├╝ber Homosexuelle in einer deutschsprachigen Zeitschrift verteidigt. "Ich spreche nicht ├╝ber alle Homosexuellen, das ist der springende Punkt. Ich spreche allein ├╝ber homosexuelle Priester, die schwere Verbrechen begehen", sagte Oko am Freitag vor Beginn eines Prozesses gegen ihn wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht K├Âln .

"Meine Gegner suggerieren, dass ich alle angreife. Das ist ungef├Ąhr so, wie wenn ein Journalist ├╝ber die Mafia in Sizilien schreiben w├╝rde, und dann klagt ihn ein Gericht an, dass er alle Sizilianer beleidigt hat. Das ist v├Âllig absurd.", setzte er fort.