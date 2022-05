Hündin schnüffelt für den Zoll nach Bargeld am Flughafen

Am K├Âlner Flughafen erschn├╝ffelt neuerdings ein Hund f├╝r den Zoll nach gr├Â├čeren Mengen Bargeld. "Das ist wirklich ein Thema, das wir in letzter Zeit sehr oft haben. Dass Bargeld nicht angemeldet wird, wenn es Deutschland verl├Ąsst oder ankommt", erl├Ąuterte ein Sprecher am Dienstag. Sch├Ąferh├╝ndin Skadi helfe nun, den Schmuggel zu bek├Ąmpfen - sie schlage bei gr├Â├čeren Bargeldmengen an. Auch erste Aufgriffe habe es dadurch schon gehabt.