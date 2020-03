Leipzig

Frühlingsgefühle: Erste Frösche und Kröten im Land unterwegs

05.03.2020, 13:21 Uhr | dpa

Die ersten Frösche und Kröten sind auf Sachsens Straßen unterwegs - und damit früher als gewöhnlich. "Aufgrund der Witterung erwarten wir vermehrte Wanderungen in den nächsten zwei bis vier Wochen", sagte Angelika Schröter, Geschäftsführerin der Naturschutzstation in Neschwitz (Oberlausitz) am Donnerstag. Die Frösche, Kröten, Molche und Unken verlassen derzeit die Winterquartiere, um sich in ihren Laichgewässern zu paaren. Vielerorts haben Naturschützer an den Hauptrouten der Amphibien bereits die ersten Zäune aufgebaut. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) bittet Autofahrer, auf den tierischen Wanderstrecken maximal mit Tempo 30 zu fahren.