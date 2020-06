Leipzig

Werner-Berater Förster verteidigt Verzicht auf CL

21.06.2020, 11:46 Uhr | dpa

Timo Werners Berater Karlheinz Förster hat den Verzicht seines Schützlings auf das Blitzturnier der Champions League im August verteidigt. "Es wäre für Timo alles andere als ein guter Start bei seinem neuen Club gewesen, wenn er nach dem Urlaub erst noch für die Vorbereitung und die Champions League nach Leipzig hätte zurückzukehren sollen", sagte Förster am Sonntag "Sport1": "Daher war es die gemeinsame Abstimmung von allen Beteiligten - und nicht allein Timos Entscheidung - dass Timo zum 1.7. zu Chelsea wechselt, und nicht erst Mitte oder gar Ende August."

Werner wird in der kommenden Saison für den FC Chelsea spielen. Der Club aus der englischen Premier League verpflichtete den Nationalspieler dank einer Ausstiegsklausel für 53 Millionen Euro. Das Mini-Turnier der Königsklasse startet erst am 12. August in Lissabon. "Was mich ärgert ist, dass Timo jetzt in eine Ecke gestellt und als schlechter Sportsmann dargestellt wird, der seine Teamkollegen im Stich lässt", sagte Förster.

Zuvor hatten RB-Trainer Julian Nagelsmann und Vorstandschef Oliver Mintzlaff Werner ebenfalls für die unter anderen von Lothar Matthäus geäußerte Kritik verteidigt. "Da stellen wir uns, und ich mich persönlich, auch ganz klar hinter Timo Werner. Wir tragen diese Entscheidung mit und würden uns schon wünschen, wenn wir eine etwas differenziertere Diskussion führen würden", sagte Mintzlaff.