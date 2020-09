Für Flüchtlingsaufnahme

1.800 Menschen demonstrieren in Leipzig nach Brand in Moria

10.09.2020, 07:48 Uhr | dpa

Teilnehmer einer Demonstration gehen nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria durch die Innenstadt in Leipzig: Sie fordern die Aufnahme von Flüchtlingen. (Quelle: Willnow/dpa)

In Leipzig haben fast 2.000 Menschen nach dem verheerenden Brand im griechischen Flüchtlingslager in Moria demonstriert. Ihre Forderungen: mehr Flüchtlinge aufnehmen.

Etwa 1.800 Menschen sind am Mittwochabend in Leipzig für die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem griechischen Lager Moria auf die Straße gegangen. Die Demonstranten zogen in einem Aufzug durch die Leipziger Innenstadt. Ein Polizeisprecher sagte nach Ende der Proteste, dass alles friedlich verlaufen sei.

Auch in Dresden gab es am Abend eine entsprechende Demonstration, die nach Angaben eines Polizeisprechers friedlich und ohne Störungen verlief.

Bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch war das Camp in Moria, in dem statt der vorgesehenen 3.000 Flüchtlinge mehr als 12.000 Menschen untergebracht waren, fast vollständig zerstört worden.