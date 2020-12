Ins Bein gebissen

Hund rettet Besitzerin vor Vergewaltigung

04.12.2020, 15:42 Uhr | t-online

Unbekannte haben im Leipziger Lene-Voigt-Park versucht, eine 34-Jährige ins Gebüsch zu ziehen und zu entkleiden. Doch der Hund der Frau ging dazwischen – und bewahrte seine Besitzerin so wohl vor Schlimmerem.

Tierischer Retter: In Leipzig ist es in der Nacht zu Freitag zu einem sexuellen Übergriff auf eine 34-Jährige gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihrem Hund im Lene-Voigt-Park spazieren, als zwei unbekannte Männer plötzlich versuchten, sie ins Gebüsch zu ziehen und ihr ihre Kleidung auszuziehen. Der Hund der Geschädigten reagierte jedoch sofort. Mit einem Biss in den Oberschenkel eines Täters schlug er die Unbekannten in die Flucht.

Nun sucht die Leipziger Polizei nach den Tätern. Die beiden Männer sollen in ausländischer – jedoch nicht osteuropäischer – Sprache kommuniziert haben, wie die Polizei erklärte. Einer der Unbekannten wurde auf etwa 20 Jahre und eine Größe von etwa 1,90 Metern geschätzt. Er soll braune Augen sowie kurzes, lockiges, hellbraunes Haar gehabt haben. Zudem soll er schlank und schwarz gekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei zu wenden.