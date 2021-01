Bandenmäßiger Handel

Hunderte Polizisten bei Drogen-Razzia in Leipzig und Dresden

27.01.2021, 08:39 Uhr | dpa, t-online

Polizisten stehen an einer durch ein Polizeifahrzeug blockierten Straße: Das LKA Sachsen hat eine großangelegte Drogen-Razzia durchgeführt. (Quelle: dpa)

In Leipzig und Dresden durchsucht das Landeskriminalamt mit hunderten Polizisten mehrere Gebäude. Der Fokus liegt dabei auf dem bandenmäßigen Drogenhandel.

Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen hat am Mittwochmorgen eine großangelegte Razzia in Dresden und Leipzig gestartet. Hunderte Polizeibeamte durchsuchten zahlreiche Gebäude wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln, sagte Polizeisprecher Tom Bernhardt am Mittwochmorgen. Auch außerhalb der zwei Städte gebe es einzelne Durchsuchungen. Angaben zu den Standorten wollte die Polizei zunächst nicht machen.

Laut der Polizei Sachsen bei Twitter, werde das LKA von der sächsischen Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei, dem Zoll und weiteren Spezialeinheiten unterstützt.

Die Ermittlungen zu den Vorwürfen laufen seit dem vergangenen Sommer, wie die Polizei weiter schrieb. Laut Pressemitteilung des LKA, konnten im Laufe der Ermittlungen mehrere Tatverdächtige identifiziert und Strukturen des bandenmäßigen Drogenhandels aufgedeckt werden. Ziel des Einsatzes sei es daher, Beweismittel sicherzustellen, Vermögenswerte zu sichern und bestehende Haftbefehle zu vollstrecken.



Im Laufe des Tages werde sich die Polizei regelmäßig zu dem Einsatz äußern, hieß es. Die Maßnahmen würden sich noch über den gesamten Tag erstrecken.