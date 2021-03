Großeinsatz der Polizei

Weniger Teilnehmer als erwartet bei Corona-Protesten in Leipzig

06.03.2021, 15:06 Uhr | dpa

In Leipzig demonstrieren Kritiker mit mehreren Autokorsos gegen die Corona-Maßnahmen. Bisherigen Schätzungen nach beteiligten sich deutlich weniger Menschen als erwartet an den Protesten.

Gegner der Corona-Maßnahmen haben für ihren Protest in Leipzig weit weniger Menschen mobilisieren können als angekündigt. Die Polizei sprach am Samstagnachmittag in einer ersten Schätzung von etwa 350 Fahrzeugen bei den verschiedenen Autokorsos, die sich auch aus anderen Städten Sachsens und Sachsen-Anhalts auf den Weg in die Messestadt gemacht hatten. Angemeldet waren etwa 1.000 Fahrzeuge. Die Teilnehmer hatten Plakate an die Autoscheiben geheftet und dabei etwa die Impfungen kritisiert.

Eine Teilnehmerin eines Autokorsos klebt auf einem Parkplatz an der Autobahn 4 ein Schild mit der Aufschrift "Impfen tötet" auf die Heckscheibe eines Fahrzeugs: An den Protest-Korsos beteiligten sich deutlich weniger Menschen als erwartet. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa)



In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) startete der Korso gegen 11.15 Uhr, wie die Polizei informierte. Die Rede war von etwa 60 Fahrzeugen. Eine geplante Autokolonne aus Halle wurde dagegen kurz nach dem Start von Gegendemonstranten blockiert und die Fahrt wurde schließlich abgebrochen. Aus Naumburg machten sich laut Polizei etwa 50 Fahrzeuge auf dem Weg – und damit weit weniger als die angemeldeten 250. In Dresden war von 45 statt der prognostizierten mehr als 100 Fahrzeuge die Rede.

Zahlreiche Fahrzeuge stehen vor Beginn eines Autokorsos auf einem Parkplatz an der Autobahn 4: Die Teilnehmer wollen in Leipzig gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa)



Ein Autokorso in Plauen wurde laut Polizei vom Veranstalter am Vormittag abgesagt. Hierfür waren der Versammlungsbehörde rund 200 Teilnehmer avisiert worden. Wegen der hohen Corona-Inzidenz im Vogtland war für ihn nur eine Strecke in der Region genehmigt worden.



Gegenprotest per Fahrrad und Motorrad

Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Teilnehmer an einem Startpunkt in Leipzig-Grünau ihre Autokennzeichen abgeklebt. Dagegen seien die Einsatzkräfte vorgegangen, hieß es. An einem Gegenprotest beteiligten sich laut Polizei ersten Schätzungen zufolge mehr als 1.000 Menschen in der Stadt. Sie machten sich unter dem Motto "Querdenken ausbremsen" per Fahrrad und Motorrad aus verschiedenen Stadtteilen auf den Weg zum Augustusplatz im Zentrum. Dort gab es am Nachmittag eine Kundgebung, die laut Polizeiangaben gegen 14.20 Uhr beendet wurde.



Teilnehmer einer Kundgebung stehen auf dem Augustusplatz, um gegen Aktionen von Gegnern der Corona-Politik zu demonstrieren: Die Kundgebung wurde laut Polizeiangaben beendet. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)



Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die verschiedenen Routen abzusichern. So war sie etwa mit einem gepanzerten Fahrzeug an der Messe, wo sich ein Impfzentrum befindet.

Ein gepanzertes Fahrzeug der Polizei fährt an der Leipziger Messe entlang, in der sich ein Impfzentrum befindet: Wegen Demos gegen die Corona-Maßnahmen und geplanten Gegenaktionen ist die Polizei auf einen Großeinsatz vorbereitet. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)



Teilnehmer eines Fahrradkorsos versuchten laut Polizei, eine nicht genehmigte Strecke einzuschlagen. "Das Geschehen ist im Moment übersichtlich", erklärte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Auch auf die Verkehrsbehinderungen hätten sich die Leipziger offensichtlich eingestellt.

Im vergangenen November war eine Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Leipzig aus dem Ruder gelaufen und hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Mehrere Zehntausend Teilnehmer hatten sich in der Innenstadt versammelt und reihenweise gegen Corona-Auflagen verstoßen. Als die Stadt schließlich die Versammlung auflöste, erzwangen die Demonstranten einen Marsch über den Leipziger Innenstadtring, obwohl dieser verboten gewesen war.