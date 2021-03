Großeinsatz in Leipzig

Auto fährt in Menschengruppe – zwei Tote

16.03.2021, 12:16 Uhr | t-online

Feuerwehr- und Polizeikräfte sind in der Prager Straße im Einsatz: Zwei Menschen wurden tödlich verletzt. (Quelle: Feuerwehr Leipzig)

Im Leipziger Ortsteil Probstheida ist ein Auto in eine Gruppe Menschen gefahren. Zwei Personen wurden getötet, zwei weitere verletzt. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus.

In Leipzig ist die Polizei mit einem Großaufgebot in der Prager Straße Ecke Franzosenallee im Einsatz. Wie die Polizei gegenüber t-online bestätigte, ist ein Fahrzeug in eine Gruppe Menschen gefahren. Zwei Personen wurden getötet, zwei weitere seien schwer verletzt worden, hieß es. Zur Identität der Opfer konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die Hintergründe des Vorfalls seien noch völlig unklar, erklärte ein Polizeisprecher. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehe man jedoch von einem Unfall aus. Am Steuer des Wagens saß demnach ein 50 Jahre alter Mann, der sich derzeit in Obhut der Polizei befindet. Er wurde nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" in ein Krankenhaus gebracht.



Auto fuhr in Fußgänger

Wie ein Polizeisprecher gegenüber "RTL" erklärte, sei der Mann in den Kreuzungsbereich eingefahren und habe mehrere Menschen, die eine Fußgängerampel überquert haben, erfasst. Anschließend sei der Wagen nach rechts abgekommen, gegen die Ampelanlage geprallt und in das Gleisbett der LVB-Haltestelle Franzosenallee gerutscht. Auf den Gleisen kam der völlig demolierte Wagen zum Stehen.

Wie die Polizei Sachsen auf Twitter mitteilte, sind die Prager Straße zwischen Probstheida und Meusdorf sowie die Chemnitzer Straße voll gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Busse und Bahnen werden nach Angaben der Leipziger Verkehrsbetriebe umgeleitet. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.