Ausschreitungen an Silvester 2019

Polizist in den Rücken getreten – Verdächtiger meldet sich

12.04.2021, 16:37 Uhr | dpa

Polizisten in der Silvesternacht 2019 an einer Kreuzung im Stadtteil Connewitz: Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. (Quelle: Sebastian Willnow/Archivbild/dpa)

Bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Leipzig-Connewitz in der Neujahrsnacht 2020 ist einem Polizisten in den Rücken getreten worden. Nun hat sich ein Verdächtiger gemeldet.

Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Neujahrsnacht 2020 in Leipzig hat sich nun ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung habe sich ein Mann gemeldet, dem vorgeworfen wird, einen Polizisten in den Rücken getreten zu haben, teilte das Landeskriminalamt am Montag mit.

In der Silvesternacht war es im linksalternativ geprägten Leipziger Stadtteil Connewitz zu Ausschreitungen und Übergriffen auf die Polizei gekommen. Nach Polizeiangaben hatten mehrere Menschen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte geworfen.



Ein 38 Jahre alter Polizist wurde durch Pyrotechnik schwer verletzt. Er musste nach Angaben der Polizei im Krankenhaus notoperiert werden. Drei weitere Beamten erlitten leichte Verletzungen.