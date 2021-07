Schadenssumme unbekannt

Unbekannte legen mehrere Brände in Leipzig

22.07.2021, 07:51 Uhr | dpa, t-online

Ein Einsatzwagen der Leipziger Feuerwehr: In Connewitz hat es mehrfach gebrannt. (Quelle: Symbolbild/Christian Grube/imago images)

Mehrere Feuer haben die Leipziger Feuerwehr auf Trab gehalten. Gleich zehnmal soll es im Süden der Stadt gebrannt haben.

Im Leipziger Süden wurden in der Nacht zu Donnerstag mehrere Mülltonnen, Sperrmüll und Gestrüpp in Brand gesetzt. Die mutmaßlichen Brandstifter konnten nicht gefasst werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Schwerpunkt der Brände war der Stadtteil Connewitz, aber auch an der Grenze zur Südvorstadt soll es gebrannt haben, berichtet die "Bild". Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt. Verletzt wurde niemand.